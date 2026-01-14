Вестник Кавказа

Азербайджан экспортировал в Турцию более 120 млрд куб м газа

В Турцию из Азербайджана поступило 123 млрд куб м природного газа, свыше 46% которого были отправлены транзитом в Европу и Сирию, рассказали в азербайджанском минэнергетики.

Общий объем поставок азербайджанского природного газа в Турцию на сегодняшний день достиг 123 млрд куб м. Такие данные привел заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов, выступая на Международном Черноморском форуме Rize Ayder.

Как сообщил замминистра, свыше 57 млрд куб м (46%) азербайджанского газа были поставлены через Турцию в европейские страны, а также, начиная с августа прошлого года, и в Сирию.

Этот вклад, добавил представитель отраслевого министерства, является наглядной иллюстрацией стратегического партнерства и союзнических связей между Азербайджаном и Турцией.

