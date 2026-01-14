Азербайджан выбрал семь стран для развития въездного туризма

Турция, Иран, Саудовская Аравия и ряд других стран вошли в список приоритетных направлений для развития въездного туризма в Азербайджане.

В Госагентстве по туризму Азербайджана определили перспективные страны, туристов из которых ожидают в АР в ближайшие годы.

В список приоритетных направлений вошли семь стран – Турция, Иран, Саудовская Аравия, Казахстан, Германия, Китай и Пакистан. Власти АР рассчитывают расширять авиамаршруты, а также работать над безвизовым режимом с этими странами.

В Госагентстве также планируют организацию культурных и иных мероприятий для углубления контактов в туристической отрасли.

Отметим, что в прошлом году Азербайджан посетило свыше 2,3 млн интуристов, 24% из них – россияне.