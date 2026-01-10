ОАЭ удвоили закупку товаров из Азербайджана

Власти Объединенных Арабских Эмиратов в минувшем 2025 году более чем вдвое нарастили закупки азербайджанских товаров, свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за 11 месяцев минувшего 2025 года закупили в Азербайджане ненефтяных продуктов на сумму $105,9 млн, сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Это в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в цифровом выражении это 3,19% от общего экспорта Азербайджана, передает Trend.

Таким образом, за отчетный период. ОАЭ заняли шестое место среди стран, закупивших больше всего ненефтяной продукции из Азербайджана

В целом в январе-ноябре 2025 года Азербайджан наторговал с зарубежными странами на $44,589 млрд, нарастив торговлю на $1,480 млрд или на 3,4%, при этом ОАЭ вышли на шестое место в перечне крупнейших стран-импортеров азербайджанской продукции.

Из общего внешнеторгового оборота Азербайджана $23,401 млрд пришлись на экспорт, а $21,188 млрд - на импорт, вследствие чего образовалось положительное сальдо в размере $2,213 млрд.