Названы самые популярные имена для детей в России в 2025 году

Свидетельство о рождении
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Стало известно, какие имена чаще всего давали новорожденным россияне в прошлом год. Лидерами списка стали София и Михаил.

Самыми популярными именами для детей в 2025 году в России стали София и Михаил, следует из данных портала "Реестр ЗАГС".

В 2025 году в РФ на свет появился 24 671 Михаил. Второе место по популярности заняло имя Александр – 21 861 ребенок, следом идут Артем – 19 163, Матвей – 16 420, и Тимофей – 14 924 ребенка.

Среди женских имен хитом уже несколько лет остается София, так назвали за год 20 864 девочки. В пятерке востребованных для новорожденным имен оказались также Ева – 18 235, Анна – 17 373, Мария – 15 153, Варвара – 15 123.

