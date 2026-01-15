Сочи ждет снежный день и морозная ночь перед Крещением

Снегопады пройдут в Сочи 17 января, а ночью ударит мороз до -5°C с гололедом. Улучшение погоды наступит уже в воскресенье, а в Крещенскую ночь осадков не ожидается.

По данным Сочинского гидрометцентра, в субботу, 17 января, на курорте ожидаются снегопады. На побережье осадки будут носить прерывистый характер, а в горной местности снег будет идти практически непрерывно. Уже в воскресенье, 18 января, погода улучшится: станет немного теплее, и снегопад сменится прояснением.

"Погодные условия в субботу сохранятся сложными. Под влиянием циклона осадки даже на побережье будут идти в виде мокрого снега и снега с отложением на деревьях и проводах. <…> Осадки, с перерывами, на побережье продолжатся и ночью на воскресенье, в горах же снегопад будет идти почти без перерывов"

— гидрометцентр города Сочи

В ночь с 17 на 18 января в Сочи заметно похолодает. Температура упадет до -1°C у моря и до -5°C в предгорьях, что спровоцирует гололед на дорогах. Кроме того, в горах увеличится вероятность схода лавин. Улучшение погоды с небольшим потеплением ожидается в течение дня 18 января.

Крещенская ночь в Сочи пройдет без дождя и снега. Небо будет покрыто облаками. Температура воздуха при этом составит от -1 до +1°C на побережье и около -4°C в предгорьях.

Море будет довольно спокойным, а температура морской воды около +10°C.