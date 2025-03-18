Объем денежных переводов из РФ в Грузию вырос на 40%

Суммы денежных переводов в Грузию выросли на 18% за декабрь 2025 года. Среди лидеров оказалась Россия – переводы оттуда выросли на 40%.

Объем переводов денежных средств в Грузию из России в декабре прошлого года составил $43,47 млн, на 39,1% больше по сравнению с декабрем 2024 года. Об этом сообщил Национальный банк Грузии.

Общий объем иностранных переводов составил свыше $338 млн в этот период.

В тройку лидеров также вошли США ($63,7 млн, +15,16%) и Италия ($58,6 млн, +15,2%).

В целом общее количество переводов выросло на 18% в декабре, также уточнил Нацбанк.

Из Грузии за рубеж было переведено $40,8 млн, на 17,5% больше показателя декабря прошлого года.