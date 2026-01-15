Планы Израиля расширить площадь оккупации Западного берега резко осудил ЕС

Евросоюз назвал "серьезной провокацией" планы Израиля по строительству новых поселений и "Дороги суверенитета" на Западном берегу, заявив, что такая политика уничтожает перспективы мира и ведет к фрагментации территорий.

ЕС осудил планы Израиля по строительству нового поселения на оккупированном Западном берегу, призвав Тель-Авив немедленно отказаться от подобной инициативы.

В официальном заявлении Европейского союза продолжение строительства "Дороги суверенитета", которая должна связать Иерусалим и и Маале-Адумим (район E1), воспринято резко-критически и названо "серьезной провокацией". Отдельную тревогу в Брюсселе вызывают планы по расширению поселений Атарот и Нахалат Шимон в Восточном Иерусалиме.

Евросоюз предупредил о тяжелых последствиях поселенческой политики. Такие действия, согласно заявлению, ведут к нестабильности, перемещению палестинцев, расчленению Западного берега и ставят под сомнение перспективы двугосударственного решения палестино-израильского конфликта, принимая форму важнейшего препятствия для достижения мира.

Восточный Иерусалим с 1967 года находится под израильским контролем. Здесь проживает около 3 млн палестинцев, в то время как 500 тыс израильтян живут в поселениях, чей статус ООН признает незаконным в соответствии с нормами международного права.