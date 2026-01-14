Тегеран не стремится к эскалации, но может ответить на агрессию – Иран в ООН

Заместитель постпреда Ирана при ООН заявил о том, что у Тегерана нет цели добиться эскалации конфликта, однако есть право действовать соответственно уставу организации.

Иран может встретить любой акт агрессии решительным ответом, такое заявление сделал заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Голамхоссейн Дарзи в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Тем не менее, подчеркнул Дарзи, власти Ирана не заинтересованы в эскалации конфликта.

"Иран не стремится ни к эскалации, ни к конфронтации, однако любой акт агрессии - прямой или косвенной - будет встречен решительным, пропорциональным и законным ответом в соответствии со статьей 51 Устава ООН"

– Голамхоссейн Дарзи