Иранская полиция задержала группу протестующих в Мервдаште

Группа протестующих задержана в Иране. Их обвиняют в причастности к беспорядкам в городе Мервдашт.

Полиция Ирана задержала пять боевиков одной из террористических групп, занимавшихся беспорядками в южной части страны. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным телеканала SNN, боевики находились в городе Мервдашт.

"Командующий полицейским управлением по городу Мервдашт сообщил о выявлении и задержании пять членов одной из террористических групп, которая занималась проведением беспорядков в последние дни в этом городе"

– телеканал SNN

В свою очередь, гостелерадиокомпания Ирана информирует, что сотрудники сил правопорядка задержали лиц, участвовавших в атаке на полицейский участок в районе Рамхормоз в провинции Хузестан.

Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что изначально протесты, начавшиеся в конце прошлого года, носили мирный характер, однако затем в них стали участвовать вооруженные террористические элементы и группировки.