Поток туристов в Чечню вырос на 35%

Чечня становится популярнее среди туристов – турпоток в прошлом году вырос на треть, а туристический налог принес республике свыше 45 млн рублей.

В 2025 году поток туристов в Чечню увеличился на 35% за 11 месяцев, около 500 тыс человек отдохнули в республике, рассказал глава департамента развития туризма, реализации программ и проектов Минтуризма региона Мед Атиев.

"Прошедший 2025 год был для нас плодотворным, так как мы в числе регионов, которые сохранили высокий рост турпотока. По итогам 11 месяцев 2025 года рост турпотока составил 35%. Мы ожидаем, что по итогам 2025 года турпоток составит полмиллиона человек"

– Мед Атиев

Сборы турналога принесли республике свыше 45 млн рублей, ведомство намерено направить эти средства на развитие туристической инфраструктуры, добавил он на пресс-конференции в инфоцентре "ТАСС Кавказ" в четверг.

Также он сообщил, что в Чечне появятся новые гостиницы.