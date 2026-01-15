Вестник Кавказа

"Бремя бездействия невыносимо": Реза Пехлеви представил план демократизации Ирана

© Фото: Voa News
Реза Пехлеви, сын последнего иранского шаха, на пресс-конференции в Вашингтоне заявил о готовности стать гарантом свободных выборов и представил 100-дневную "дорожную карту" восстановления Ирана.

По словам Резы Пехлеви, старшего сына последнего иранского шаха, в случае изменения политической системы в Иране он готов взять на себя роль гаранта перехода к системе мажоритарной демократии и обеспечить проведение свободных выборов. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в американской столице.

"В истории бывают моменты, когда моральный императив к действию настолько силен, что бремя бездействия становится невыносимым. Это один из таких моментов"

— Реза Пехлеви

По словам Пехлеви, его "четкий план перехода" к демократии ждет своего часа и может быть  приведен в действие при условии падения нынешнего иранского режима. В основе лежат четыре столпа: единство Ирана, светское государство, свободы для всех и право народа на самоопределение.

Особое внимание политик уделил экономике, заявив, что разработанный его экспертами план на первые 100 дней представляет собой "дорожную карту", точкой назначения которой является полное восстановление Ирана. Пехлеви отметил, что данная разработка уже получила поддержку деловых кругов. При этом он настаивает на мирном и упорядоченном характере переходного периода.

