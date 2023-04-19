Гиды Северной Осетии объединились в ассоциацию

Туристическую отрасль Северной Осетии ждут важные изменения: в республике появилась первая в ее истории Ассоциация гидов. В нее вошли только аттестованные специалисты.
Экскурсоводы, получившие официальную аттестацию, вошли в первую Ассоциацию гидов Северной Осетии, рассказали в комитете по туризму.
"Около 40 аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков мы вам гордо представили за последние несколько месяцев. И некоторые из этих официальных проводников гостей Осетии объединились теперь в большую ассоциацию - как они сами, официально зарегистрированную"
— комитет
Чем займется ассоциация
В ведомстве пояснили, что работа в рамках ассоциации упростит решение ряда вопросов, связанных с туризмом, - она будет вестись совместно с чиновниками.
Ассоциация, будучи полноценной организацией, получит возможность участвовать в конкурсах.
Кроме того, облегчится получение грантов на создание туробъектов.