Гиды Северной Осетии объединились в ассоциацию

Опубликовано: 22:53, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристическую отрасль Северной Осетии ждут важные изменения: в республике появилась первая в ее истории Ассоциация гидов. В нее вошли только аттестованные специалисты.

Экскурсоводы, получившие официальную аттестацию, вошли в первую Ассоциацию гидов Северной Осетии, рассказали в комитете по туризму.

"Около 40 аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков мы вам гордо представили за последние несколько месяцев. И некоторые из этих официальных проводников гостей Осетии объединились теперь в большую ассоциацию - как они сами, официально зарегистрированную"

— комитет

Чем займется ассоциация

В ведомстве пояснили, что работа в рамках ассоциации упростит решение ряда вопросов, связанных с туризмом, - она будет вестись совместно с чиновниками.

Ассоциация, будучи полноценной организацией, получит возможность участвовать в конкурсах.

Кроме того, облегчится получение грантов на создание туробъектов.