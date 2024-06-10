Феодосийские спасатели вырвали у моря 95-летнюю крымчанку

Сотрудникам МЧС по Крыму сегодня пришлось спасать из Черного моря необычную купальщицу – свои силы не рассчитала 85-летняя крымчанка из Феодосии, решившая принять морские ванны в хорошо прогретой воде.

Крымским спасателям сегодня пришлось извлекать из черноморской воды тонущую 95-летнюю женщину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Женщина решила искупаться в основательно прогревшемся до 28 градусов Черном море на мелководье феодосийского пляжа "Динамо", когда неожиданно начала тонуть. Это увидел спасатель МЧС России, который вплавь бросился к ней со спасательным снаряжением, рассказали в пресс-службе ведомства, передает "АиФ Крым".

Сотрудник МЧС зафиксировал ее на спасательном круге и вплавь доставил на берег. Женщине, которая оказалась крымчанкой, отдыхающие оказали первую доврачебную помощь, после чего прибыла бригада скорой, которая и завершила эту работу.