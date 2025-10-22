Фархад Мамедов рассказал о визите представителей Азербайджана в Ереван

Побывавший накануне в Ереване в составе делегации Азербайджана политолог Фархад Мамедов изложил "Вестнику Кавказа" предпосылки визита в Армению и его основные итоги.

Накануне в Ереван прибыла группа представителей гражданского общества Азербайджана для встречи с армянскими коллегами. Участвовавший в этом визите эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" о том, как прошли переговоры.

"Это была инициатива представителей гражданского общества и экспертного сообщества и медиа-структур, которая была поддержана государствами. Она стала возможной, поскольку между Азербайджаном и Арменией после вашингтонской встречи 8 августа сформировались условия для продвижения мирного процесса. Как говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сейчас устанавливаются основы для долгосрочного мира", - прежде всего сказал он.

"Уже развивается взаимодействие Баку и Еревана на государственном уровне, так что созрела ситуация для того, чтобы представители гражданского общества и медиа-структур проводили встречи на двусторонней основе. Двусторонний формат – главное новшество вчерашнего события. Мы знаем армянских экспертов давно, участвуем с ними в международных мероприятиях, встречаемся за рубежом при участии представителей международных НПО. Но накануне и в организации, и в самой встрече были задействованы только представители Азербайджана и Армении", - обратил внимание Фархад Мамедов.

"Особенно нужно отметить, что впервые за 30 лет в аэропорту "Звартноц" приземлился самолет "Азербайджанских авиалиний". Это тоже является символичным результатом проведенной встречи", - добавил директор Центра исследований Южного Кавказа.

"Наши общие впечатления от встречи в Ереване – позитивные. Организация была на хорошем уровне, нам была обеспечена безопасность. Мы совершили прогулку по городу. На самой встрече состоялись очень содержательные беседы, из которых стала ясна нацеленность на мир на долгосрочной основе", - заключил Фархад Мамедов.