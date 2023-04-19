Евросоюз вложит 10 млрд евро в проект Срединного коридора

Европейский Союз выразил намерение поучаствовать в развитии Срединного коридора, который соединяет азиатские и европейские государства.
На реализацию проекта международного транспортного маршрута Брюссель планирует потратить 10 млрд евро. Информацию об этом озвучил зампредседателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис на открытие форума инвесторов Global Gateway.
"Я рад видеть, что международные партнеры, присутствующие сегодня, обязались предоставить инвестиции в размере 10 млрд евро для развития устойчивого транспортного сообщения в Центральной Азии, включая новые обязательства Европейской комиссии и Европейского инвестиционного банка в размере 1,5 млрд евро"
- Валдис Домбровскис
Отмечается, что таким образом Европейский союз ищет дополнительные транспортные коридоры между странами Европы и Азии.
В форуме, который открылся сегодня в Брюсселе, принимают участие представители стран ЕС, Центральной Азии, Кавказа и Турции.