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Евросоюз может запретить транзит товаров через РФ

Евросоюз может запретить транзит товаров через РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Евросоюзе задумались о запрете транзита товаров через Россию. Эти меры могут войти в 11-й санкционный пакет ЕС, направленный на предотвращение обхода действующих ограничений.

Европейский союз может принять предложение Польши, Эстонии и Литвы о запрете транзита товаров через территорию России, пишет Bloomberg.

«ЕС намерен рассмотреть введение запрета на транзит многих товаров через Россию (...). Он может затронуть большое число технологий и товаров, включая несколько видов транспортных средств»

– сообщают источники издания.

Уточняется, что эти мер могут войти в очередной санкционного пакета в отношении России.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, о том, что готовящийся против России 11-й пакет санкций будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений.

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