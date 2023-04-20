У ЕС кончились санкции против России

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Брюссель больше не сможет вводить новые антироссийские ограничения, так как все возможности для запретов исчерпаны. Новые рестрикции оказались бы слишком болезненны для самого ЕС и поставили бы под угрозу существование отдельных его членов.

Евросоюз не сможет больше устанавливать новые антироссийские рестрикции, причем по естественной причине: если санкций будет слишком много, то необходимых исключений в итоге будет больше, чем ограничений, рассказали еврочиновники.

"Если мы введем больше санкций, то исключений будет больше, чем мер"

— источник Financial Times

По его словам, фактически это означает отказ от введения новых санкций против РФ.

Европа не сможет существовать без России

Как пишет издание, многие представители власти в Европе убеждены: отказ от сотрудничества с какой-либо из еще не подпавших под санкции отраслей российской экономики поставит под угрозу существование стран ЕС.

Есть только два возможных варианта:

увеличить черный список физлиц,

усилить существующие санкции.

На фоне этих сообщений стоит напомнить о словах главы ЕК, сказанных ей в марте на евросаммите. Тогда Урсула фон дер Ляйен указала, что очередной, уже 11-й пакет европейских антироссийских санкций будет посвящен борьбе с обходом уже введенных санкций.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Так кончились у ЕС санкции или нет?

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что есть и другие сведения по поводу санкционного давления ЕС. "Существуют две информации, которые конфликтуют между собой. Первая – об исчерпании санкций, она представлена в американских СМИ как инсайдерская информация, полученная на условиях анонимности. Вторая – заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что после католической Пасхи Еврокомиссия начнет работать над 11 пакетом санкций", - пояснил он.

"Что же происходит на самом деле? Мы видим, что работа Еврокомиссии по тиражированию санкций замедлилась. Во-первых, потенциал того, что могла бы принять Еврокомиссия, действительно исчерпан. Во-вторых, у ЕК сейчас другие заботы, связанные с тем, что восточноевропейские страны – Польша, Венгрия, Румыния, Словакия, Чехия и Болгария – приняли решение о временном приостановлении транзита зерновой и другой продукции из Украины. Внимание Еврокомиссии сосредоточено на этой теме, потому санкционная тематика временно поставлена на паузу. Будем надеяться, что ЕК хватит мудрости использовать это обстоятельство, чтобы полностью остановить тиражирование санкций", - сказал Владимир Оленченко.

Эксперт предположил, что временный перерыв в наращивании санкционного давления может быть связан с зерновой сделкой. "Здесь может быть еще и попытка задобрить Россию на фоне нашего твердого решения прекратить участие в зерновой сделке с 18 мая. Возможно, утечка в американские СМИ дана для того, чтобы нам намекнуть: если мы пойдем на продление сделки, то они могут рассмотреть вопрос остановки санкционного станка. Я не исключаю, что такая комбинация созрела в умах Еврокомиссии, и они через авторитетный американский источник предлагают России размен", - заключил он.