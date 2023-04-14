Евросоюз готовится к введению очередного пакета санкций против РФ

Опубликовано: 7:30, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЕС ведет работу по подготовке очередного пакета санкций против России. цель введения очередного пакета – убедиться, что у российской стороны нет возможностей для обхода санкций.

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России, сообщила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес.

"Европа ввела 10 пакетов санкций. Будет еще один"

– сказала она.

Далее Макгиннес обратила внимание на то, что новый ограничительный пакет будет направлен в на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

По ее словам, руководителям Евросоюза нужно убедиться, что у российской стороны нет возможностей для обхода санкций Евросоюза.