Евросоюз готовится к введению очередного пакета санкций против РФ

ЕС ведет работу по подготовке очередного пакета санкций против России. цель введения очередного пакета – убедиться, что у российской стороны нет возможностей для обхода санкций.
Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России, сообщила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес.
"Европа ввела 10 пакетов санкций. Будет еще один"
– сказала она.
Далее Макгиннес обратила внимание на то, что новый ограничительный пакет будет направлен в на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.
По ее словам, руководителям Евросоюза нужно убедиться, что у российской стороны нет возможностей для обхода санкций Евросоюза.