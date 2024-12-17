Вестник Кавказа

Венгрия и США могут обсудить Украину и снятие санкций с РФ

Венгрия и США могут обсудить Украину и снятие санкций с РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Урегулирование конфликта на Украине и частичную отмену санкций с России могут обсудить руководитель МИД Венгрии и Госсекретарь США. Их встреча пройдет в Вашингтоне.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и Госсекретарь США Марко Рубио проведут совместную встречу в Вашингтоне, где обсудят двусторонние и международные проблемы, включая ситуацию на Украине. Об этом написал представитель в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач.

Сам Петер Сийярто в разговоре с журналистами накануне рассказал, что главная тема в диалоге Будапешта и Вашингтона – урегулирование конфликта на Украине.

Кроме того, глава венгерского МИД уже обсуждал с представителями из США частичное снятие санкций в отношении РФ. В частности, речь шла про санкции в энергетической сфере, которые вредят экономике Венгрии. Предполагается, что этот вопрос будет поднят и на ближайшей встрече Сийярто и Рубио.

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