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Вашингтон ввел новые антироссийские санкции

Вашингтон ввел новые антироссийские санкции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Американский Минфин расширил список санкций в отношении России. В него вошли физ- и юрлица из ряда европейских и азиатских стран, связанные с Москвой.

Министерство финансов США распространило документ, в котором сказано о расширении списка антироссийских санкций. Заявление опубликовано на портале американского ведомства.

Как говорится в указе Минфина, под новые санкции Вашингтона, помимо физических и юридических лиц, попали и граждане Великобритании. Также под ограничениями оказались граждане Венгрии, Австрии, Германии, Израиля, Узбекистана.

Американские санкции наложены и на российского замглавы правительства Марата Хуснуллина, главы "Государственной транспортной лизинговой компании, бывшего руководителя Минтранса Евгения Дитриха и совладельца холдинга USM Владимира Скоча.

Помимо этого, ограничения коснулись "Производственное объединение "Старт" имени Проценко", российское движение "Юнармия" и другие организации.

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