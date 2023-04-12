Опубликовано: 18:22, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Американский Минфин расширил список санкций в отношении России. В него вошли физ- и юрлица из ряда европейских и азиатских стран, связанные с Москвой.

Министерство финансов США распространило документ, в котором сказано о расширении списка антироссийских санкций. Заявление опубликовано на портале американского ведомства.

Как говорится в указе Минфина, под новые санкции Вашингтона, помимо физических и юридических лиц, попали и граждане Великобритании. Также под ограничениями оказались граждане Венгрии, Австрии, Германии, Израиля, Узбекистана.

Американские санкции наложены и на российского замглавы правительства Марата Хуснуллина, главы "Государственной транспортной лизинговой компании, бывшего руководителя Минтранса Евгения Дитриха и совладельца холдинга USM Владимира Скоча.

Помимо этого, ограничения коснулись "Производственное объединение "Старт" имени Проценко", российское движение "Юнармия" и другие организации.