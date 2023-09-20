Еще одна российская авиакомпания будет летать в Грузию

Опубликовано: 21:39, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Список воздушных перевозчиков, выполняющих рейсы в Тбилиси, пополнился еще одним названием. Рейсы из России в Грузию будет совершать авиакомпания "Россия".

Добраться из Москвы в Грузию скоро можно будет на самолетах еще одной отечественной авиакомпании.

Как следует из онлайн-табло московского аэропорта "Шереметьево", авиакомпания "Россия" скоро запустит беспересадочные рейсы в Тбилиси. Они начнутся выполняться с 14 октября.

Летать самолет Москва-Тбилиси будет каждый день, вылет будет совершаться в 0:45 и 9:35 по московскому времени.

Готовятся рейсы и в Батуми, также со второй половины октября. По данным того же табло, их планируется осуществлять трижды в неделю: в среду, а также в выходные. Самолет будет подниматься в воздух в 10:30.

Отметим, что на сайте и в соцсетях "России" эти рейсы пока не упоминаются.

Какие авиакомпании уже летают из России в Грузию?

Полеты между РФ и Грузией начались впервые после их отмены в 2019 году в мае 2023 года. На данный момент в Грузию летают две российские авиакомпании – "Азимут" и Red Wings, а также грузинский флагман Georgian Airways.