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Китайская авиакомпания запустит ежедневные рейсы в Грузию 

Китайская авиакомпания запустит ежедневные рейсы в Грузию 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В конце этого месяца авиакомпания "Китайские южные авиалинии" запустит ежедневные полеты в Грузию. Сейчас рейсы осуществляются три раза в неделю. 

Через две недели самолеты авиакомпании "Китайские южные авиалинии" начнут совершать полеты в Грузию каждый день. Об этом сказано в сообщении TAV Georgia, оператора тбилисского и батумского аэропортов. 

Согласно информации, с 27 сентября авиаперевозчик запустит ежедневное авиасообщение между Тбилиси и Урумчи. 

В настоящее время рейсы по данному маршруту выполняются три раза в неделю. 

Напомним, "Китайские южные авиалинии" возобновили полеты в Грузию в начале года. На протяжении трех лет самолеты авиакомпании не могли делать этого из-за пандемии коронавируса COVID-19. 

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