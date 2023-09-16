Китайская авиакомпания запустит ежедневные рейсы в Грузию 

Опубликовано: 14:44, 16 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В конце этого месяца авиакомпания "Китайские южные авиалинии" запустит ежедневные полеты в Грузию. Сейчас рейсы осуществляются три раза в неделю.

Через две недели самолеты авиакомпании "Китайские южные авиалинии" начнут совершать полеты в Грузию каждый день. Об этом сказано в сообщении TAV Georgia, оператора тбилисского и батумского аэропортов.

Согласно информации, с 27 сентября авиаперевозчик запустит ежедневное авиасообщение между Тбилиси и Урумчи.

В настоящее время рейсы по данному маршруту выполняются три раза в неделю.

Напомним, "Китайские южные авиалинии" возобновили полеты в Грузию в начале года. На протяжении трех лет самолеты авиакомпании не могли делать этого из-за пандемии коронавируса COVID-19.