Китайская авиакомпания запустит ежедневные рейсы в Грузию 

В конце этого месяца авиакомпания "Китайские южные авиалинии" запустит ежедневные полеты в Грузию. Сейчас рейсы осуществляются три раза в неделю.
Через две недели самолеты авиакомпании "Китайские южные авиалинии" начнут совершать полеты в Грузию каждый день. Об этом сказано в сообщении TAV Georgia, оператора тбилисского и батумского аэропортов.
Согласно информации, с 27 сентября авиаперевозчик запустит ежедневное авиасообщение между Тбилиси и Урумчи.
В настоящее время рейсы по данному маршруту выполняются три раза в неделю.
Напомним, "Китайские южные авиалинии" возобновили полеты в Грузию в начале года. На протяжении трех лет самолеты авиакомпании не могли делать этого из-за пандемии коронавируса COVID-19.