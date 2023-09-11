РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Гражданам Китая разрешили посещать Грузию без виз

Китаянка в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузия ввела безвиз для китайских граждан, сообщил премьер республики. Решение вступило в силу с сегодняшнего дня.

С 11 сентября граждане Китая смогут посещать Грузию без виз. Такое заявление сделал сегодня премьер-министр Грузии.

"Мы приняли решение, чтобы для граждан Китая был задействован безвизовый режим с сегодняшнего дня. Сегодня я издам соответствующее распоряжение. Это важно и будет поощрять приезд еще большего количества туристов в Грузию"

– Ираклий Гарибашвили

Он обратил внимание на то, что китайские туристы сегодня желанны во всем мире. Кроме того, он напомнил, что у Грузии с КНР есть прямое авиасообщение.

"У меня была беседа с премьером Китая по этому вопросу – о туризме и в целом о вопросе полетов... Мы хотим больше прямых авиарейсов с Китаем и хотим, чтобы приехало больше туристов не только из Китая, но и из других стран мира. Чтобы больше туристов увидели нашу удивительную, уникальную страну, культуру, наш народ, и считаю, что все это делается для благополучия нашего народа"

– глава правительства

Грузия и Китай официально стали стратегическими партнерами

Грузия и Китай официально стали стратегическими партнерами

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
840 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version