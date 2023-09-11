Гражданам Китая разрешили посещать Грузию без виз

Опубликовано: 17:59, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия ввела безвиз для китайских граждан, сообщил премьер республики. Решение вступило в силу с сегодняшнего дня.

С 11 сентября граждане Китая смогут посещать Грузию без виз. Такое заявление сделал сегодня премьер-министр Грузии.

"Мы приняли решение, чтобы для граждан Китая был задействован безвизовый режим с сегодняшнего дня. Сегодня я издам соответствующее распоряжение. Это важно и будет поощрять приезд еще большего количества туристов в Грузию"

– Ираклий Гарибашвили

Он обратил внимание на то, что китайские туристы сегодня желанны во всем мире. Кроме того, он напомнил, что у Грузии с КНР есть прямое авиасообщение.

"У меня была беседа с премьером Китая по этому вопросу – о туризме и в целом о вопросе полетов... Мы хотим больше прямых авиарейсов с Китаем и хотим, чтобы приехало больше туристов не только из Китая, но и из других стран мира. Чтобы больше туристов увидели нашу удивительную, уникальную страну, культуру, наш народ, и считаю, что все это делается для благополучия нашего народа"

– глава правительства