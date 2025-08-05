ЕС рассматривает ослабление санкций против РФ – СМИ

Евросоюз готов ослабить санкционное давление, если будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий на Украине.

Власти Евросоюза готовы рассмотреть сценарий постепенного снятия антироссийских санкций. Условием является соглашение о полном прекращении огня между Москвой и Киевом, передает Sky News.

"Союзники Украины рассматривают возможность постепенного смягчения санкций против России, если удастся договориться о полном прекращении огня"

– Sky News

Также Брюссель нацелился на участие в переговорном процессе между лидерами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Напомним, что ранее ЕС начал разрабатывать 19-й пакет санкций против РФ. Брюссель также продолжит помогать Киеву в военной сфере.