ЕС нарастил военные расходы с 2014 года на 30%

Опубликовано: 16:32, 13 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Евросоюз увеличил военные расходы на 30% с 2014 года. Это связано с дестабилизацией мировой системы безопасности.

Начиная с 2014 года военные расходы Евросоюза выросли на 30%, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Далее дипломат уточнил, что в странах Индо-Тихоокеанского региона эта тенденция еще более выражена. По его словам, в этом регионе ЕС нарастил военные расходы на 40% по сравнению с 2013 годом.

"К сожалению, глобальная атмосфера безопасности в мире продолжает ухудшаться, падает доверие между ключевыми игроками, снижается уважение международных норм, сила и угрозы играют все большую роль"

– Жозеп Боррель