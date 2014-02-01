Вестник Кавказа

Электричество полностью вернулось в Гагры

Электричество полностью вернулось в Гагры
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты наладили электроснабжение Гагрского района. Все трансформаторы работают в штатном режиме.

Система электроснабжения Гагрского района полностью восстановлена об этом проинформировал глава местной РЭС.

«Воду пока не могут качать. В результате шторма были подтоплены трансформаторы, дома, все подвалы были залиты водой. Местами пришлось откачивать, где-то вода ушла сама»

– Аслан Айба

Далее он отметил, что все трансформаторы работают в штатном режиме, этого удалось добиться благодаря профессионализму местных специалистов.

Напомним, что в минувшее воскресенье в республике разыгралась непогода в Пицунде, Гагре, Сухуме и Очамчире были зафиксированы подтопления, наблюдались проблемы с подачей электроэнергии. Часть населения была эвакуирована.

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