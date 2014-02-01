Электричество полностью вернулось в Гагры

Специалисты наладили электроснабжение Гагрского района. Все трансформаторы работают в штатном режиме.
Система электроснабжения Гагрского района полностью восстановлена об этом проинформировал глава местной РЭС.
«Воду пока не могут качать. В результате шторма были подтоплены трансформаторы, дома, все подвалы были залиты водой. Местами пришлось откачивать, где-то вода ушла сама»
– Аслан Айба
Далее он отметил, что все трансформаторы работают в штатном режиме, этого удалось добиться благодаря профессионализму местных специалистов.
Напомним, что в минувшее воскресенье в республике разыгралась непогода в Пицунде, Гагре, Сухуме и Очамчире были зафиксированы подтопления, наблюдались проблемы с подачей электроэнергии. Часть населения была эвакуирована.
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