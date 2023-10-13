РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Доллар остался стабильным на открытии торгов

Доллар остался стабильным на открытии торгов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Курс доллара составил 97,43 рубля, евро – 102,93 рубля

Стоимость американской валюты на утренних торгах не изменилась по сравнению с уровнем закрытия торговой площадки. В настоящее время курс доллара составляет 97,43 рубля.

Цена на евро продемонстрировала рост. На открытии торгов стоимость европейско валюты составила 102,93 рубля. Юань также укреплялся. Подорожав на 0,2 копейки, его курс составил 13,3 рубля.

Накануне президент России издал указ, обязывающий экспортеров продавать валютную выручку. Данная мера призвана укрепить просевший рубль.

Путин обязал российских экспортеров продавать валютную выручку

Путин обязал российских экспортеров продавать валютную выручку

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1035 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version