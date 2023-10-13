Доллар остался стабильным на открытии торгов

Опубликовано: 7:25, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курс доллара составил 97,43 рубля, евро – 102,93 рубля

Стоимость американской валюты на утренних торгах не изменилась по сравнению с уровнем закрытия торговой площадки. В настоящее время курс доллара составляет 97,43 рубля.

Цена на евро продемонстрировала рост. На открытии торгов стоимость европейско валюты составила 102,93 рубля. Юань также укреплялся. Подорожав на 0,2 копейки, его курс составил 13,3 рубля.

Накануне президент России издал указ, обязывающий экспортеров продавать валютную выручку. Данная мера призвана укрепить просевший рубль.