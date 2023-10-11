Путин обязал российских экспортеров продавать валютную выручку

Опубликовано: 22:38, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экспортеры теперь обязаны продавать валютную выручку для стабилизации российского валютного рынка. Соответствующий указ издал президент РФ.

Российские власти продолжают принимать меры для стабилизации рубля. Владимир Путин обязал компании-экспортеры продавать валютную выручку. О подписании главой государства соответствующего указа сообщили в правительстве РФ.

В Кабмине пояснили, что, согласно указу, для отдельных компаний на полгода становится обязательной продажа валютной выручки. Конкретные объемы подлежащей продаже валюты, а также время, в течение ближайших 24 часов будут определены правительством.

Кроме того, ряд компаний должны будут направлять в ЦБ РФ и Росфинмониторинг планы, в которых они определят объемы покупки и продажи валюты в России.

Далее, в компаниях будут действовать специальные уполномоченные, которые будут следить за реализацией нововведений на практике.

"В указе Президента определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства"

– правительство РФ

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, предполагается, что новые правила не окажут негативного влияния на тех, кто добросовестно выполняет свои обязательства.