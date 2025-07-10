Делегация МАГАТЭ собирается в Тегеран

Делегация МАГАТЭ посетит Иран на следующей неделе, чтобы обсудить реализацию недавно принятого парламентом Ирана закона о приостановлении сотрудничества с агентством.

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на следующей неделе посетит Тегеран для проведения переговоров на политическом уровне в связи с решением парламента Ирана приостановить официальное сотрудничество с агентством, сообщает ливанский спутниковый телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои информированные источники.

Как отметил собеседник телеканала, предстоящие переговоры будут сосредоточены на политическом аспекте отношений между двумя сторонами, учитывая, что в составе делегации агентства не будет инспекторов.

Новый закон, принятый парламентом, откроет новую главу в отношениях между Ираном и МАГАТЭ, уверены в агентстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что делегация МАГАТЭ может посетить Иран в ближайшие две недели, чтобы обсудить варианты возобновления сотрудничества, заявил официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи. В минувшем месяце в Иране утвердили законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, который подчеркивает: представители организации смогут посещать страну для проведения инспекций, но только с разрешения Высшего совета нацбезопасности Ирана.