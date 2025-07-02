МАГАТЭ хочет вернуть инспекторов на ядерные объекты в Иран

Глава МАГАТЭ сообщил о намерении вернуть инспекторов на иранские ядерные объекты. Это нужно сделать в кратчайшие сроки, отметил Гросси.

МАГАТЭ намерено добиться возвращения своих инспекторов на ядерные объекты в Иране. Об этом заявил 25 июля во время публичной лекции гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что это необходимо сделать как можно скорее.

"Сейчас наша задача - предотвратить дальнейшие атаки, насилие и подобные инциденты. Именно поэтому мы настаиваем и призываем, чтобы инспекторы вернулись в Иран как можно скорее и продолжили свою работу"

– руководитель агентства

Накануне в МИД Ирана поведали, что Тегеран одобрил визит представителей МАГАТЭ. Он должен состояться в ближайшие 2-3 недели.