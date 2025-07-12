Вестник Кавказа

Тегеран согласился принять представителей МАГАТЭ

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Ирана заявили, что Тегеран согласился принять техническую делегацию МАГАТЭ. Представители прибудут в страну через две-три недели.

Заместитель руководителя иранской дипломатии Казем-Гариб-Адади сообщил о скором визите технической делегации МАГАТЭ в страну.

Замглавы внешнеполитического ведомства Исламской Республики отметил, что Тегеран дал согласие на принятие представителей Агентства.

По словам Гариб-Абади, гости прибудут в Иран очень скоро, "через две-три недели".

Он также отметил, что Тегеран ответит "Евротройке", если та решит восстановить санкции против Ирана.

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