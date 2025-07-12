Тегеран согласился принять представителей МАГАТЭ

В МИД Ирана заявили, что Тегеран согласился принять техническую делегацию МАГАТЭ. Представители прибудут в страну через две-три недели.
Заместитель руководителя иранской дипломатии Казем-Гариб-Адади сообщил о скором визите технической делегации МАГАТЭ в страну.
Замглавы внешнеполитического ведомства Исламской Республики отметил, что Тегеран дал согласие на принятие представителей Агентства.
По словам Гариб-Абади, гости прибудут в Иран очень скоро, "через две-три недели".
Он также отметил, что Тегеран ответит "Евротройке", если та решит восстановить санкции против Ирана.