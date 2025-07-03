Иран объявил о реформе отношений с МАГАТЭ

Иран решил не разрывать контакты с МАГАТЭ полностью, заявил глава иранской дипломатии Аббас Аракчи, пояснив, что инспекции могут быть возобновлены при согласовании каждого визита инспекторов агентства на ядерные объекты ИРИ с Высшим советом Нацбезопасности республики.

Руководитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи во время приема дипломатического корпуса в Тегеране рассказал о планах иранских властей реформировать сотрудничество с МАГАТЭ.

Министр подчеркнул, что, несмотря на принятый 2 июля закон о приостановке контактов Ирана с МАГАТЭ, республика не разорвала связи с агентством и продолжает работать с ним в минимальном режиме.

"Наше сотрудничество с агентством не прекратилось. Оно примет новую форму, что естественно в свете новых реалий и произошедших событий"

– Аббас Аракчи

По словам Аракчи, на данный момент Тегеран принял решение в индивидуальном порядке рассматривать каждый запрос на проведении инспекций агентства на иранских ядерных объектах, причем допуск инспекторов на заводы будет зависеть от вердикта Высшего совета нацбезопасности Ирана.

Также министр отметил, что для инспекторов МАГАТЭ может быть опасной работа на пострадавших ядерных объектах Ирана, поскольку часть упавших на них израильских ракет и бомб не разорвалась и может сдетонировать в любой момент. Кроме того, присутствие сотрудников агентства на атакованных заводах пока невозможна из-за угрозы утечки радиоактивных веществ.