Бомбардировки не уничтожат ядерные знания Ирана – посол

Посол Ирана в России Казем Джалали дал обширное интервью иранскому государственному агентству IRNA, в котором заявил, что ядерные знания Ирана не смогут уничтожить никакие бомбардировки страны.

Ядерный потенциал Ирана – исключительно заслуга ученых страны, и эти знания не смогут уничтожить никакие бомбардировки и ракеты, заявил сегодня посол ИРИ в России Казем Джалали, говоря о навязанной Тегерану 12-дневной войне.

"Эта агрессия укрепила волю Ирана в определении желаемого будущего для страны, и на этом пути наша интеллектуальная и научная элита будет и впредь отстаивать свою ядерную программу как бесспорное, законное и легитимное право"

- Казем Джалали

Международный договор гласит: все страны имеют право на обогащение урана и мирное использование ядерной энергии, и Иран не требует ничего другого, кроме уважения этого международного права, отме5тил он, пишет иранское государственное информационное агентство IRNA.

На вопрос, как дипломат оценивает перемирие с Израилем, он ответил: не Иран стал инициатором этой войны, и сейчас существует вероятность того, что израильский режим перейдет к новой эскалации.

"Партия войны" все еще активна в регионе, но Иран не ищет нового конфликта, добавил Джалали.