Иран выразил желание возобновить переговоры с США

Иран готов возобновить переговоры по своей ядерной программе с США, единственное их условие – гарантия отсутствия ударов по стране, сообщил сегодня глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

Сегодня в интервью французской газете Le Monde глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что власти Исламской республики готовы возобновить переговоры по своей ядерной программе, выдвигая лишь одно условие – неприменение Вашингтоном военной силы.

"Аракчи подчеркнул, что в первую очередь США должны изменить поведение и более не наносить удары по Ирану, тогда переговоры могут продолжиться"

- Le Monde

Выдержки из интервью главы иранского внешнеполитического ведомства приводит иранское информационное агентство "Тасним", передает "Интерфакс".

Напомним, предыдущие пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман, так и не дали окончательного результата, хотя подошли вплотную к нему – шестой раунд был отменен после того, как Израиль начал наносить удары по Ирану.