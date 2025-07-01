Вестник Кавказа

Иран потребует компенсации от США и Израиля

Иран потребует компенсации от США и Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парламент Ирана готовит законопроект о компенсации от США и Израиля. Власти должны подать официальную жалобу на страны в международные суды.

Пресс-секретарь президиума иранского парламента Аббас Гударзи сообщил о работе над законопроектом о компенсации от США и Израиля за июньские атаки на Иран.

Он отметил, что над разработкой проекта трудится группа парламентариев. Законопроект предусматривает судебное разбирательство для получения компенсации.

Гударзи подчеркнул, что правительство Исламской Республики должно подать официальную жалобу на Израиль и США в международные суды и потребовать компенсацию за удары.

Пресс-секретарь добавил, что данный законопроект позволит защитить права граждан Ирана и укрепить правовую дипломатию перед лицом агрессии и скоро будет включен в повестку дня.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
890 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.