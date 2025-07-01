Иран потребует компенсации от США и Израиля

Парламент Ирана готовит законопроект о компенсации от США и Израиля. Власти должны подать официальную жалобу на страны в международные суды.

Пресс-секретарь президиума иранского парламента Аббас Гударзи сообщил о работе над законопроектом о компенсации от США и Израиля за июньские атаки на Иран.

Он отметил, что над разработкой проекта трудится группа парламентариев. Законопроект предусматривает судебное разбирательство для получения компенсации.

Гударзи подчеркнул, что правительство Исламской Республики должно подать официальную жалобу на Израиль и США в международные суды и потребовать компенсацию за удары.

Пресс-секретарь добавил, что данный законопроект позволит защитить права граждан Ирана и укрепить правовую дипломатию перед лицом агрессии и скоро будет включен в повестку дня.