МИД Ирана: атаки Израиля и США угрожают безопасности Ближнего Востока

Удары Израиля и США по Ирану – беспрецедентная угроза для безопасности всего Ближнего Востока. Об этом заявил глава иранского МИД Аракчи.

Атаки Израиля и США против Ирана стали беспрецедентной угрозой для безопасности всего Ближнего Востока, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

"Военная агрессия, явно нарушающая Устав ООН и международное право, а также режим ядерного нераспространения, стала беспрецедентной угрозой для безопасности и стабильности всей Западной Азии"

- Аббас Аракчи

Он подчеркнул, что единая позиция стран региона, выступивших против этой агрессии, свидетельствует о консенсусе по поводу необходимости коллективного противодействия разжиганию войны Израилем.

Напомним, что 13 мая Израиль атаковал территорию Ирана с целью уничтожения ядерного потенциала страны. В ночь на 22 июня ВВС США также ударили по предприятиям Ирана, где проводили обогащение урана в рамках ядерной программы. С 24 июня между странами действует режим прекращения огня.