Минздрав Ирана подсчитал число жертв авиаударов Израиля

Вследствие авиаударов, нанесенных п Ирану в ходе 12-дневной войны, погибли около 700 мирных жителей, в числе которых – 18 медицинских работников, уничтожены 11 автомобилей скорой помощи, сообщил министр здравоохранения страны.

Авиаудары Израиля по территории Ирана унесли жизни около 700 мирных жителей, в числе которых погибли 18 медработников, 6 из них – врачей, заявил иранским СМИ глава министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Мохаммад Реза Зефергянди.

Израильские авиабомбы ударили по 7 больницам – пациенты некоторых из них были своевременно эвакуированы, досталось и медицинской технике – полностью уничтожены 11 автомобилей скорой помощи, отметил министр, передает Trend.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Израиле в ходе конфликта с Ираном погибли 28 человек, более 1470 получили ранения. Более 15 тыс человек остались без крыши над головой, написал советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.