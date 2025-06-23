Вестник Кавказа

В Израиле обнародовали число жертв конфликта с Ираном

Машина скорой помощи Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Данные о количестве жертв и пострадавших военного противостояния с Ираном привел советник Нетаньяху.

В Израиле сообщили о количестве погибших и пострадавших в ходе конфликта с Ираном. Согласно информации, которую опубликовал советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, погибли 28 человек, более 1470 получили ранения. Более 15 тыс человек остались без крыши над головой. 

"С начала боевых действий по территории Израиля было выпущено порядка 550 ракет и более 1 000 беспилотников. В налоговые органы поступило 38 700 обращений по поводу нанесённого ущерба. Более 15 500 человек остались без жилья"

– Дмитрий Гендельман 

Советник также сообщил и о других сложностях для мирных жителей из-за военных действий. Так, порядка 150 тыс человек не смогли вернуться в страну из-за запрета полетов. 

Напомним, что Иран и Израиль договорились о прекращении обстрелов в ночь на вторник.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1195 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.