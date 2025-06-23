В Израиле обнародовали число жертв конфликта с Ираном

Данные о количестве жертв и пострадавших военного противостояния с Ираном привел советник Нетаньяху.

В Израиле сообщили о количестве погибших и пострадавших в ходе конфликта с Ираном. Согласно информации, которую опубликовал советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, погибли 28 человек, более 1470 получили ранения. Более 15 тыс человек остались без крыши над головой.

"С начала боевых действий по территории Израиля было выпущено порядка 550 ракет и более 1 000 беспилотников. В налоговые органы поступило 38 700 обращений по поводу нанесённого ущерба. Более 15 500 человек остались без жилья"

– Дмитрий Гендельман

Советник также сообщил и о других сложностях для мирных жителей из-за военных действий. Так, порядка 150 тыс человек не смогли вернуться в страну из-за запрета полетов.

Напомним, что Иран и Израиль договорились о прекращении обстрелов в ночь на вторник.