Пезешкиан подвел итоги атак Израиля на Иран

Президент Ирана отметил, что израильские атаки на страну провалились. По его словам, еврейское государство не добилось поставленных целей.

Израиль не смог достичь своих целей в ходе атак на Иран. Такое заявление сделал 24 июня президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в своем обращении к народу страны.

Он подчеркнул, что еврейское государство не смогло уничтожить ядерные объекты и сорвать проводимые в данной области исследования, а также спровоцировать беспорядки.

Пезешкиан также обратил внимание на то, что иранские ВВС нанесли Израилю такие разрушения, которые продемонстрировали миру, что " цена этой авантюры против такой великой страны, как Иран, оказалась ужасной".

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В еврейском государстве объяснили, что начали эту операцию, чтобы не дать Исламской Республике обзавестись ядерным оружием, к чему, как отмечают источники, она сильно приблизилась.