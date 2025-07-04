Вестник Кавказа

Делегация МАГАТЭ посетит Иран в ближайшее время

Делегация МАГАТЭ посетит Иран в ближайшее время
© Фото: сайт МАГАТЭ
В ближайшее время Иран примет представителей МАГАТЭ. Сторонами будут обсуждаться технические аспекты.

Делегация МАГАТЭ может посетить в Иран в ближайшие две недели, чтобы обсудить варианты возобновления сотрудничества, заявил официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

"Ожидается, что в ближайшие две недели кто-то из чиновников МАГАТЭ посетит Иран и мы обсудим технические аспекты"

- Эсмаил Багаи

Напомним, что в прошлом месяце в Иране утвердили законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

В документе подчеркивается, что представители организации смогут посещать страну для проведения инспекций, но только с разрешения Высшего совета нацбезопасности Ирана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
730 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.