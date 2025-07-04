Делегация МАГАТЭ посетит Иран в ближайшее время

В ближайшее время Иран примет представителей МАГАТЭ. Сторонами будут обсуждаться технические аспекты.
Делегация МАГАТЭ может посетить в Иран в ближайшие две недели, чтобы обсудить варианты возобновления сотрудничества, заявил официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.
"Ожидается, что в ближайшие две недели кто-то из чиновников МАГАТЭ посетит Иран и мы обсудим технические аспекты"
- Эсмаил Багаи
Напомним, что в прошлом месяце в Иране утвердили законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.
В документе подчеркивается, что представители организации смогут посещать страну для проведения инспекций, но только с разрешения Высшего совета нацбезопасности Ирана.