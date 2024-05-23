Вестник Кавказа

Центробанк объяснил быстрый рост цен на отдых в России

Люди на пляже на закате
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Спрос на туристические услуги в России превышает предложение, это приводит к росту цен в сфере туризма выше инфляции, говорится в докладе ЦБ РФ. Также есть другие факторы, повышающие цены на отдых в России.

Согласно докладу Центробанка по региональной экономике за май 2024 года, цены в туристической сфере в России растут выше уровня инфляции по ряду причин.

«Несмотря на развитие туристической и транспортной инфраструктуры в 2022–2024 гг., ее текущих возможностей все еще недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса, что проявляется в динамике цен. В апреле прирост цен на услуги туризма составил 12,6% год к году и по-прежнему остался заметно выше общего уровня инфляции (7,8%)»

– ЦБ РФ

Также влияние оказывает накопленный рост цен с конца 2021 года, дефицит кадров в сфере транспорта, туризма, гостеприимства. Кроме того, отдых становится дороже из-за дорогой перевозки.

«На рост стоимости авиаперевозок повлияли также снижение субсидий и увеличение рядом аэропортов тарифов на обслуживание авиакомпаний. Превышение спроса на рынке туризма над возможностями предложения позволяет компаниям перекладывать возросшие издержки в цены, поэтому представители отрасли ожидают сохранения высоких темпов роста цен на услуги туризма»

– регулятор

В 2024 году турпоток в России вырастет на 8,6%, прогнозируют в МЭР. В ЦБ полагают, что в этом году россияне будут больше путешествовать по стране,  а также ездить за границу, чем в 2023 году. Повышенный спрос в туристической отрасли будет способствовать развитию данной области экономики и дальнейшему росту цен.

«Высокий спрос при ограниченных возможностях инфраструктуры, наряду с дефицитом на рынке труда, продолжает оказывать проинфляционное влияние на цены услуг в сферах туризма и пассажирского транспорта»

– ЦБ РФ

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