Центральная Азия выбирает расчеты в нацвалютах

Опубликовано: 21:23, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Центральной Азии больше расчетов будет производиться в нацвалютах, об этом договорились лидеры региона на саммите в Душанбе. Также ЦА будет развивать свой транзитный потенциал.

Страны Центральной Азии будут наращивать взаимные расчеты в нацвалютах, следует из совместного заявления президентов Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана, которое озвучил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

"Сегодня лидеры стран региона заявили, что первостепенной задачей является развитие взаимодействия в торгово-экономической области и создание благоприятных условий для торговли и инвестиций. Будет рассмотрена возможность налаживания сотрудничества по постепенному увеличению доли национальных валют во взаиморасчетах между государствами региона"

– заявление

Лидеры стран региона договорились активнее сотрудничать в областях промышленности и логистики.

"…Также поручено акцентировать внимание на повышении эффективности использования транзитного потенциала Центральной Азии"

– министр