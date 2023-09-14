Центральная Азия выбирает расчеты в нацвалютах

Страны Центральной Азии будут наращивать взаимные расчеты в нацвалютах, следует из совместного заявления президентов Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана, которое озвучил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.
"Сегодня лидеры стран региона заявили, что первостепенной задачей является развитие взаимодействия в торгово-экономической области и создание благоприятных условий для торговли и инвестиций. Будет рассмотрена возможность налаживания сотрудничества по постепенному увеличению доли национальных валют во взаиморасчетах между государствами региона"
– заявление
Лидеры стран региона договорились активнее сотрудничать в областях промышленности и логистики.
"…Также поручено акцентировать внимание на повышении эффективности использования транзитного потенциала Центральной Азии"
– министр