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Центральная Азия выбирает расчеты в нацвалютах

Центральная Азия выбирает расчеты в нацвалютах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Центральной Азии больше расчетов будет производиться в нацвалютах, об этом договорились лидеры региона на саммите в Душанбе. Также ЦА будет развивать свой транзитный потенциал.

Страны Центральной Азии будут наращивать взаимные расчеты в нацвалютах, следует из совместного заявления президентов Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана, которое озвучил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

"Сегодня лидеры стран региона заявили, что первостепенной задачей является развитие взаимодействия в торгово-экономической области и создание благоприятных условий для торговли и инвестиций. Будет рассмотрена возможность налаживания сотрудничества по постепенному увеличению доли национальных валют во взаиморасчетах между государствами региона"

– заявление

Лидеры стран региона договорились активнее сотрудничать в областях промышленности и логистики.

"…Также поручено акцентировать внимание на повышении эффективности использования транзитного потенциала Центральной Азии"

– министр

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