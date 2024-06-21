Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил поток туристов из стран Центральной Азии

Азербайджан нарастил поток туристов из стран Центральной Азии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В сентябре 2024 года Азербайджан посетило немногим меньше 16 тыс туристов из стран Центральной Азии. Этот показатель на 17% превышает данные аналогичного периода в прошлом году.

В сентябре Азербайджан посетили 15 990 туристов из стран Центральной Азии. Этот показатель на 17% превышает аналогичные данные прошлого года. Об этом информирует Госагентство Азербайджана по туризму.

Такой рост является не только статистическим показателем, но и свидетельством активной работы властей и бизнеса в развитии туристической инфраструктуры и разнообразии предлагаемых услуг.

Анализируя данную ситуацию, стоит отметить, что увеличение числа туристов из Центральной Азии связано с такими факторами как упрощение визового режима, а также развитие транспортной инфраструктуры.

Кроме того, стоит отметить, что Азербайджан повышает качества предоставляемых туристам услуг. Так, в стране есть разнообразные варианты размещения и питания, что делает ее привлекательной для различных категорий туристов.

Рост туристического потока в Азербайджане в сентябре 2024 года также имеет серьезные экономические последствия. Туризм является важной частью экономики страны и вклад в ВВП неуклонно возрастает. Больше туристов означает увеличение потребления, что приводит к росту доходов от налогообложения, созданию новых рабочих мест и поддержке локальных бизнесов.

Кроме того, рост туризма способствует разработке новых туристических маршрутов и программ. Азербайджан предлагает уникальные культурные и природные достопримечательности, такие как Каспийское море, горные регионы, а также богатую историю и культуру. Эти факторы привлекают туристов, что в свою очередь, способствует формированию устойчивого имиджа страны на международной арене.

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