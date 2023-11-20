Более 7 тыс вынужденных переселенцев вернутся к родным очагам в Азербайджане

Около 7 тыс вынужденных переселенцев вернутся в свои дома в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах

Заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов сообщил о том, что власти республики вернут к концу года на освобожденные земли (Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы) порядка 7 тыс вынужденных переселенцев.

Далее он отметил, что в течение ближайших трех лет это число вырастет до 140 тыс.

Напомним, что 29 ноября 17 азербайджанских семей вернутся в родной Лачин. Население города приближается к 1,4 тыс человек. Сейчас в городе проживают 363 семьи – 1389 человек.