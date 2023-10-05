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Бойцы из России, Украины и Азербайджана выступят на турнире в Баку

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Бойцы смешанных единоборств станут участниками турнира Rizin в столице Азербайджана. Октагон разделят представители разных стран мира, включая России и Украины.

В Баку состоится турнир японской бойцовской организации Rizin, который соберет вокруг себя спортсменов из разных стран мира, включая России и Украины. Он пройдет в Национальной арене гимнастики 4 ноября.

Украинские бойцы будут сражаться в рамках предварительного карда. Им предстоит разделить клетку со спортсменами из Кыргызстана, Израиля, Латвии, Египта, Грузии, Португалии, Камеруна и Узбекистана.

Основное внимание будет приковано к главному карду, в котором примет участие азербайджанский боец Нариман Аббасов. Ему будет противостоять россиянин Али Абдулхаликов.

В главном бое вечера встретятся азербайджанец Вугар Карамоя и японец Чихиро Сузуки.

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