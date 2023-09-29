Сборная России сыграет с Кенией в турецком отеле

Российские футболисты проведут встречу с кенийской сборной. Игра пройдет в Турции через две недели.
В середине октября сборные России и Кении по футболу проведут товарищескую встречу. Соответствующую информацию подтвердили в кенийской федерации футбола.
Там подчеркнули, что игра запланирована на 16-е число. Она пройдет на территории гостиницы в турецкой Анталье.
"Сборные Кении и России сыграют 16 октября в Анталье на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции"
– генсек федерации Барри Отиено
За несколько дней до матча с кенийцами подопечные Валерия Карпина сыграют со сборного Камеруна. Игра состоится в Москве.