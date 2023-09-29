Сборная России сыграет с Кенией в турецком отеле

Опубликовано: 19:02, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт отеля Titanic Mardan Palace

Российские футболисты проведут встречу с кенийской сборной. Игра пройдет в Турции через две недели.

В середине октября сборные России и Кении по футболу проведут товарищескую встречу. Соответствующую информацию подтвердили в кенийской федерации футбола.

Там подчеркнули, что игра запланирована на 16-е число. Она пройдет на территории гостиницы в турецкой Анталье.

"Сборные Кении и России сыграют 16 октября в Анталье на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции"

– генсек федерации Барри Отиено

За несколько дней до матча с кенийцами подопечные Валерия Карпина сыграют со сборного Камеруна. Игра состоится в Москве.