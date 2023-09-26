РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

УЕФА допустил российские команды U-17 к международным турнирам

сборная России по футболу U17
© Фото: сайт Российского футбольного союза
В УЕФА дали добро на участие российских команд U-17 в международных турнирах. При этом выходить на матчи они смогут лишь в форме, на которой нет госсимволики.

УЕФА принял решение допустить российские команды U-17 к международным соревнованиям. Об этом сказано на сайте организации.

 

К турнирам допустят и мужские, и женские команды, однако им необходимо будет проводить домашние встречи на нейтральной территории. Кроме того, им нельзя использовать гимн России, а также флаги и форму с госсимволикой.

Кроме того, в УЕФА обратили внимание на то, что отстранение сборных и команд из РФ останется в силе до тех пор, пока конфликт на Украине не завершится.

 

 

РФС примет решение о возможном переходе в Азию до конца года

РФС примет решение о возможном переходе в Азию до конца года

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1015 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version