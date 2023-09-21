РФС примет решение о возможном переходе в Азию до конца года

Опубликовано: 18:58, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

РФС продолжает рассматривать вариант с переходом в Азию. Решение должно быть приятно до конца текущего года.

В течение ближайших трех месяцев РФС примет решение о возможном переходе в Азию. Такое заявление сделал сегодня президент РФС.

Александр Дюков отметил, что в настоящее время организация обсуждает с УЕФА возможность возвращения российских команд в еврокубки.

"В ближайшее время в зависимости от результатов переговоров нам нужно будет принимать решение – или мы действительно остаемся в УЕФА, или рассматриваем возможность смены конфедерации. Решение нужно будет принять в конце года"

– президент РФС

Он подчеркнул, что сменить конфедерацию можно будет только с согласия и одобрения ФИФА.

"Официально мы можем сменить конфедерацию самостоятельно. Но без неофициального согласия и одобрения ФИФА сменить конфедерацию не сможем, это тоже нужно учитывать. То есть это не решение президента РФС. Формально это решение исполкома, но я хочу, чтобы по таким важным поводам было консолидированное решение всей футбольной общественности, потому что это важный и ответственный вопрос"

– Александр Дюков