Бени Ганц: после перемирия Израиль уничтожит ХАМАС

Власти еврейского государства заявили, что после перемирия с палестинскими террористами, противостояние продолжится с новой силой. Было подчеркнуто, что «другого выхода у Израиля нет».

Член чрезвычайного военного кабинета Израиля и лидер оппозиционного блока "Государственный лагерь" Бени Ганц во время визита на юг палестинского анклава заявил о том, что после завершения перемирия, Армия обороны Израиля продолжит борьбу с палестинскими террористами ХАМАС.

«Все военные единодушны в этой полиции. Другого выхода нет»

– Бени Ганц

Далее он подчеркнул, что власти еврейского государства готовятся к новым этапам противостояния, а также к «расширению маневра на весь сектор Газа». Ганц заверил, что израильские военные найдут палестинских террористов, где бы они ни скрывались.