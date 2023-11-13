Перемирие в Газе может быть продлено

Заключенное на четыре дня перемирие в секторе Газа может быть продлено еще на два дня. Об этом сообщили Египет и США.

Власти Египта сообщили о том, что получили со стороны как Израиля, так и Палестины сигналы о готовности продлить объявленное накануне перемирие для освобождения большего числа заложников, удерживаемых ХАМАС, и заключенных, находящихся в Израиле. Также перемирие позволит продолжить ввоз гуманитарной помощи на территорию палестинского анклава.

«Египет получил положительные сигналы от всех сторон о продлении периода перемирия в секторе Газа»

– египетский телеканал Al Qahera News.

Планируется, что перемирие будет продлено на 2 дня.

С аналогичным заявлением выступил сегодня президент США. Так, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, он отметил, что четырехдневное перемирие может продлится до шести дней.

Кроме того, из израильских СМИ стало известно о том, что в еврейское государство прибыла делегация из Катара для обсуждения условий продления перемирия.

Напомним, что в рамках первого этапа состоялся обмен заложниками: 13 граждан Израиля были переданы представителям еврейского государства, в ответ на это израильские тюрьмы покинули 39 заключенных противника.